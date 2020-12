Inwoner van Kampen wil Pokémon-kaarten verkopen, maar wordt opgesloten in een kast en bestolen

Kamper raad worstelt met verkort proces rond aanvraag ‘polenhotel’ in de Koekoek: ‘Kunnen we straks nog terug?’

11 december Terwijl het Kamper college van burgemeester en wethouders mee wil werken aan de bouw van tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in de Koekoek, worstelt de gemeenteraad met een besluit over een vervolgstap in het proces. Volgende week beslist de raad of de initiatiefnemer een aanvraag kan indienen. ,,Wat is de betekenis van een ja of nee, kunnen we nog terug?’’