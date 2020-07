Inwoners van Kampen willen testlocatie corona: ‘Gek dat je naar Zwolle moet’

Historicus Theo neemt afscheid met dikste Kamper Almanak ooit

8:35 Bij het SNS Historisch Centrum aan de Burgwal is vanaf dinsdagochtend tien uur weer de Kamper Almanak te verkrijgen. Dikker dan ooit, maar ook in een kleinere oplage, vanwege de coronacrisis. Ook de presentatie van het eerste exemplaar vond gistermiddag plaats in een zéér beperkte setting in de bestuurskamer van het bankgebouw.