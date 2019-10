Inwoners Zalk plaatsten nieuwe wilgen, maar het waterschap laat ze slopen: ‘We vechten tot onze laatste snik’

,,Ze staan hier toch al zo lang als ik in Zalk woon, sinds 1992. En daarvoor, ik schat ze toch wel in op een jaar of vijftig.’’ Maar de afgelopen jaren begonnen de knotwilgen en populieren hier ‘in te storten’, waarschijnlijk ook al omdat ze niet op tijd geknot werden. De gaten in de bomenrij vormden een doorn in het oog van Dorpsbelangen, de vereniging probeerde langere tijd uit te zoeken van wie de bomen eigenlijk waren. Een meting door het Kadaster eerder dit jaar gaf duidelijkheid; de bomen behoorden toe aan het Waterschap Drents Overijsselse Delta.