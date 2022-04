Inzamelheld uit IJsselmuiden krijgt complete brandweerwagens voor Oekraïnse blussers

Liveblog LIVE | Staphorst verrast tegen koploper Sparta Nijkerk, Flevo Boys leidt in polderder­by en probleemlo­ze middag voor DVS’33

Na de nederlaag bij VVOG aast derdedivisionist Staphorst op eerherstel. Maar de ploeg van Paul Weerman moet aan de bak, want koploper Sparta Nijkerk komt op bezoek. In dezelfde competitie neemt DVS’33 het op tegen DOVO. Ook in de Hoofdklasse B staan interessante ontmoetingen op het programma, zoals de derby tussen Flevo Boys en SV Urk. Ook SC Genemuiden komt in actie. We hebben een bomvol programma in de aanbieding, met ook nog thuiswedstrijden voor onder meer SDC Putten, CSV Apeldoorn en SV Twello. Kortom, genoeg reden om er weer goed voor te gaan zitten!

15:43