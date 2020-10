Irritatie bij personeel na vragen over overval op tankstation in Kampen: ‘Anders bellen we de politie’

Regioburge­mees­ter Snijders: Koppel aantal bezoekers in zalen én kerken in elke regio aan besmet­tings­graad

10 oktober Veiligheidsregio IJsselland pleit ervoor om aantallen mensen in openbare gebouwen te koppelen aan het besmettingsniveau in de regio. Zo zou meer duidelijkheid ontstaan voor bijvoorbeeld theaters, bioscopen en concertzalen. Dit ‘Ierse model’ wordt door regiovoorzitter Peter Snijders ingebracht in het landelijke Veiligheidsberaad van maandag. ,,Kerken moeten we dan niet apart behandelen.’’