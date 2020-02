Irritatie over fietsenchaos, hobbelende bestrating, afval en baldadigheid op de Botermarkt in Kampen

Nieuwsgie­ri­ge Kampenaren gluren via ‘spiekga­tien’ naar binnen tijdens verbouwing Hema

20 februari Het zal fervente bezoekers van de Hema in de Oudestraat in Kampen niet zijn ontgaan: sinds begin deze week ondergaat de winkel een grondige metamorfose. Nieuwsgierigen kunnen via ‘spiekgatien’ in de met papier afgeplakte deuren toch een beetje meekijken naar de verbouwing.