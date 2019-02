Is dit nou nodig? Zo'n enorme doos voor deze piepkleine okapi

Het was een grote verrassing die Dirk Jan Stuij thuis bezorgd kreeg. Het plastic dierfiguurtje dat hij bestelde bij een bedrijf dat zegt duurzaam te werken, arriveerde in een gigantische doos.

,,We krijgen regelmatig pakjes hier, dus wij zaten mijn vrouw al den gek aan te steken”, zegt Dirk Jan Stuij lachend om de enorme doos die vlak voor het weekend werd bezorgd. Zijn zoon wilde graag zijn Schleich-collectie uitbreiden met de miniatuurversie van de okapi, een giraffesoort die leeft in Congo. ,,Hij haalt ze ook regelmatig op bij de speelgoedwinkel van Dolf Schinkel, maar deze hadden ze niet. En hij wilde deze graag’’, weet Stuij over de Schleich-collectie van zijn zoon.

Minstens twintig okapi's

Via internet belandde zijn echtgenoot op de site van Bol.com, om daar te worden doorgeleid naar de speelgoedwebsite Toppiespeelgoed.nl in Zeist. De bestelling werd mooi op tijd geleverd, maar dus wel in een doos waarin minstens twintig andere okapi’s hadden gepast. ,,Er zat nog wel een stuk papier om heen om ervoor te zorgen dat het beestje in het midden bleef zitten’’, aldus een verbaasde Stuij bij het uitpakken van de bestelling die met gemak door de brievenbus had gekund.

Het punt van Stuij is kortom: Kan het niet een maatje minder bij een bedrijf dat pretendeert duurzaam te werken?

Volledig scherm Foto van Dirk Jan Stuij van het Kleine Beest in hele grote doos © Dirk Jan Stuij

Geen voorraad

Een woordvoerder van Toppiespeelgoed.nl belooft bij ‘de jongens van het magazijn’ na te vragen waarom zo’n opmerkelijk grote doos werd gebruikt. Na een uurtje komt het antwoord op die vraag. ,,De kleine doosjes waren op. We hadden geen voorraad meer van kleinere verpakkingen.’’

De plastic diertjes per brievenbuspost versturen is wat Toppiespeelgoed.nl betreft geen optie. ,,We moeten kunnen aantonen dat het pakketje is afgeleverd. Bij brievenbuspakketjes is dat lastiger omdat er niet voor getekend kan worden.’’ Wederverkoper Bol.com vraagt om die bevestiging, weet de woordvoerder. ,,Er werd veel mee gesjoemeld.’’

Mooie mededeling