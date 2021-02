Is het een albino of zijn de veren erg snel vergrijsd? In Kampen duikt een spierwitte meerkoet op

video Archeolo­gen na twee maanden graven klaar: dit is wat ze allemaal vonden in de grond van Reeve bij Kampen

26 februari Honderden keramieken borden, messen, schoenen, skeletten van koeien en acht waterputten zijn in de afgelopen weken opgegraven uit de grond waar het dorp Reeve bij Kampen moet komen. De vondsten tonen aan dat er in de overgang van de late middeleeuwen naar de Nieuwe Tijd al gewoond werd op de terp. ,,Bijzonder, want deze terp staat nergens op een kaart, we wisten niet uit historische bronnen dat er bewoning is geweest’’, zegt archeoloog Twan van Rooij.