Isala geeft startschot voor borstkanker-run: ‘kleinschalig en vertrouwd’

Atletiekvereniging Isala ‘96 begint in oktober, borstkankermaand, met het aanbieden van clinics onder de noemer RCVRY RUN. Voluit; Recovery, uitgaande van het idee dat beweging en buiten zijn goed is voor de weerstand van (ex)borstkankerpatiënten. Vera Schoorlemmer (57) en Jacqueline Rustidge (52) trekken de kar van de RCVRY RUN bij Isala.

Wat is precies een RCVRY RUN?

Vera: ,,Het is een looptraining, een loopscholing. Geen wedstrijd, we doen het hier op de baan bij Isala. Iedereen kan meedoen, van mensen die loopervaring hebben tot mensen die bij wijze van spreken nog nooit hebben gewandeld. Door het op de baan te doen kom je elkaar letterlijk weer tegen.’’

Jacqueline: ,,En toen Isala erover hoorde wilde ze gelijk meedoen, de vereniging draagt het een warm hart toe.’’

Hebben jullie dit zelf bedacht, of komt het ergens anders vandaan?

Jacqueline: ,,Het is een jaar of vier geleden bedacht door Miranda Boonstra, vroeger een ‘concullega’ van me in de sportwereld. Zij had een zus met borstkanker, zag dat ze erg moe was en dacht; dat moet anders kunnen.’’

Vera: ,,En Jacqueline vertelde me erover tijdens ons hardloopgroepje dat we samen hebben. Ik ben zelf oefentherapeute en zie ook mensen met aandoeningen waarbij vermoeidheid een rol speelt. Dus het past ook wel in mijn straatje.’’

Het lijkt wat tegenstrijdig, gaan hardlopen als je ziek bent of zien bent geweest.

Jacqueline: ,,Dat is totaal achterhaald, wat nou juist blijkt is dat bewegen de weerstand weer omhoog doet gaan.’’

Vera: ,,En dan is er nog het sociale aspect, juist het samenzijn stimuleert. Je hebt het over je ziekte, maar ook over je dagelijkse dingen. Dat is misschien nog wel belangrijker, het motiveert om te blijven bewegen.’’

Volledig scherm Jaqueline Rustidge (r) en Vera Schoorlemmer. © Foto Freddy Schinkel

Jullie beginnen met een aantal clinics in oktober, de borstkankermaand; daarna is het afgelopen?

Vera: ,,Nee, de clinics in oktober zijn gratis maar daarna willen we toch echt met een vast groepje doorgaan. Het streven is om straks twee keer per week een training te doen.’’

Jacqueline: ,,De ervaring van Miranda die is begonnen met de RCVRY RUN is dat dat ook het beste werkt. En dan niet in hele grote groepen, maar met een groepje van vier of vijf deelnemers. Dat kleinschalige werkt heel vertrouwd.’’

Aanmelden voor de clinics van de RCVRY RUN kan via rcvryrun.kampen@gmail.com.