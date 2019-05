Jaar cel geëist tegen auto-inbreker die ‘een plaag voor Kampen was’

Hij was ‘een plaag’ voor Kampen, zo vond de officier van justitie. Ze eiste dinsdag een jaar cel tegen de man die verantwoordelijk gehouden wordt voor een golf aan inbraken in bestelbusjes. Pas na de inzet van een lokauto door de politie kwam een einde aan een grote inbraakgolf van eind vorig jaar in Kampen.

De 49-jarige Gijsbert B. stond dinsdagmorgen in de rechtbank terecht voor 8 inbraken en pogingen daartoe in bestelbusjes in Kampen. Deze inbraken hadden plaats van oktober tot en met december 2018. B. moet zich mogelijk later dit jaar voor nog een reeks inbraken verantwoorden. De waslijst waarvoor hij dinsdag terechtstond was al te groot voor de beperkte tijd die de rechtbank voor de zaak kon uittrekken.

Lokbusje

Het busje dat hij op 4 december openbrak, was er speciaal voor hem neergezet. Via de gestolen spullen wist de politie B. te traceren. Deze autoinbraak gaf hij toe en tegen de agenten zei hij in het verhoor schoon schip te willen maken. Hij noemde meer inbraken, maar dinsdag was niet duidelijk om welke zaken het precies gaat. Volgens zijn raadsman Roel van Faassen bekende hij drie feiten. ,,Het is heel verleidelijk te zeggen: de rest past in het plaatje dus dan heeft hij ook dat gedaan.’'

Opnieuw aanhouding

Opvallend was dat toen de voorlopige hechtenis van B. geschorst werd hij opnieuw werd aangehouden. En daarna gebeurde het nogmaals. Sindsdien zit hij gewoon weer vast. Een van de autoinbraken ontkende hij terwijl de gestolen spullen wel in zijn woning lagen. ,,Die zijn er neergelegd door een vriend’', reageerde B. Een naam wilde hij niet noemen. Vele gedupeerden liepen schade op. Opgeteld vindt het Openbaar Ministerie dat hij een kleine 3.000 euro daarvan moet vergoeden. Tegen de man is een jaar cel geëist. Omdat B. niet open staat voor ,,al te veel bemoeienis’' met zijn leven, vond de officier dat B. die straf geheel uit moet zitten. ,,Ik overdrijf niet als ik zeg dat meneer een plaag is geweest voor Kampen. Hij heeft veel mensen veel last bezorgd.’'