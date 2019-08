Jaarlijks Amerikaans feest bij clubhuis Hells Angels Kampen dit jaar afgeblazen

Bikkels van Kampen goed bij kas na succesvol­le actie

1 augustus Het is ze gelukt. Meer dan dat zelfs. De crowdfunding actie die De Bikkels van Kampen een maand geleden begon voor uniformen en instrumenten heeft ruim zesduizend euro opgeleverd. Dat is duizend euro meer dan waar de drumband voor volwassenen met een verstandelijke handicap op had gehoopt.