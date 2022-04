Jan (59) verkocht zijn ‘kindje’ en runt nu een eigen vliegschool op Teuge

Teststra­ten blijven voorlopig ‘gewoon’ open, GGD’s wachten op signaal uit Den Haag

Een bezoekje aan de GGD-teststraat is na een positieve zelftest niet meer noodzakelijk. Toch is van een massale sluiting van teststraten in Oost-Nederland (nog) geen sprake. Of dat op termijn wel kan en in welke mate, hangt af van het kabinet. De GGD’s wachten op duidelijkheid.

6:00