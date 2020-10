Jan van Driel zocht naar de (flap)oren van Rembrandt: ‘Hij heeft dezelfde oren als ik’

video Stel uit Zwolle ziet droom uitkomen: deuren van Thais restaurant kunnen eindelijk open in Kampen

1 oktober Post-its met klussen, lampenkappen die nog moeten worden opgehangen en familieleden die in en uit lopen; er wordt een dag voor de opening hard gewerkt in restaurant Madame Som Tam in Kampen. Na maanden klussen kunnen eigenaren Renske Gunnink (30) en Hinrich Prins (46) de deuren van hun restaurant vanavond openen. ,,Eindelijk, we kunnen niet wachten om iedereen te ontvangen’’, zegt Gunnink.