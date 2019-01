Janet S. uit Kampen 14 jaar cel in voor ‘chaletmoord’ Ermelo

Wietkwekerij

Janet S. stelt dat Youri B. de Amersfoorter heeft gedood terwijl zij weg was. Ze zegt dat ze de Amersfoorter had uitgenodigd in haar chalet om te praten over investering in een wietkwekerij die zij samen met Youri en twee onbekend gebleven anderen zou willen starten. Daarvan is niets gebleken in het onderzoek. De tijdlijnen van telefoons en autoritten kloppen wel met het relaas van Youri B. Youri B. reed na de brand met zijn auto achter Janet aan naar Antwerpen, waar Janet de Audi van het slachtoffer achterliet.