Jaren cel dreigt voor Veluwse Vetkoning en personeel om miljoenenfraude bij Biodiesel Kampen

Gebouwen, parken of kunstwer­ken: foto’s van ‘Post65-erf­goed’ in Overijssel maken kans op prijs van Rijks­dienst

29 september Fotografieliefhebbers met een voorkeur voor gebouwen en andere bouwwerken kunnen in de hele provincie Overijssel aan de slag. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) houdt een fotowedstrijd over ‘Post65’: objecten die gebouwd of aangelegd zijn in de periode 1965-1990.