Je eigen spijkerbroek straks als isolatie voor middelbare school, dankzij dit Kamper bedrijf

Liesbeth kan op wereldreis na verkoop grootste B&B van Kampen

De grootste bed and breakfast van Kampen wisselt van eigenaar. B&B De Stadsboerderij in de Groenestraat, hartje Kampen, stond voor bijna 1,1 miljoen euro te koop. Nu is de monumentale boerderij verkocht. Van de opbrengst wil eigenaresse Liesbeth van der Kaaden op wereldreis.

4 februari