'Je moet je baan laten schieten voor het wethouderschap. Dat is niet niks'

Gemeenten betaalden de afgelopen vijf jaar zo'n 126 miljoen euro aan wachtgeld. Sommigen, zoals Lelystad en Apeldoorn, zijn jaarlijks tonnen kwijt. Anderen, zoals Putten en Dalfsen, betaalden juist amper wachtgeld. ,,Dat zegt niet veel. En er is soms onterecht een negatief beeld over wachtgeld'', zegt Martin Ekker, oud-wethouder in Kampen, over het onderzoek.

Niet veel oud-bestuurders willen praten over hun wachtgeldregeling, maar voor oud-wethouder Ekker is het geen probleem. Hij voelt zich niet ongemakkelijk over het gebruik van de regeling. ,,Het klopt dat ik een wachtgeld heb gehad'', zegt Ekker, die in 2017 opstapte na zeven jaar wethouderschap bij de gemeente Kampen. Hij moest aftreden na een vertrouwensbreuk wegens 'solistisch handelen' rondom de verkoop van de Stadskazerne in Kampen.

Korte regeling

Na zijn wethouderschap had Ekker recht op een 'korte regeling'. Die is niet al te lange tijd geleden beëindigd. ,,Na mijn aftreden ben ik aan de slag gegaan met een door de gemeente ingeschakeld arbeidsbureau. Samen bekeken we hoe we mijn bouwmanagementbedrijf, dat ik vijftien jaar heb gehad, nieuw leven konden inblazen. Ik moest de zaak sluiten toen ik wethouder werd. Toen ik was afgetreden, moest ik weer op nul beginnen. Die regeling was dus belangrijk voor mij, omdat ik er ook goede begeleiding bij kreeg die ik nodig had. Ik heb bovendien in mijn leven 42 jaar gewerkt, nog nooit een uitkering gehad en altijd hard geknokt.''

Een gezamenlijk bedrag van 126 miljoen euro aan wachtgeld in vijf jaar tijd is niet mis, maar dat bestuurders 'misbruik' maken van de regeling, kan Ekker zich amper voorstellen. ,,Voorheen wel. Toen was de looptijd nog veel langer, je werd niet gecontroleerd door een bureau en je hoefde niet verplicht te solliciteren. Ik heb op die oude regeling zelf ook altijd veel commentaar gehad als politicus. Nu is de regeling aanzienlijk anders en bovendien is ook bekend wie er gebruik van maken. Je krijgt het niet voor je lol.''

Risicovolle stap

Zonder goede wachtgeldregeling wordt het erg moeilijk om goede kandidaten te vinden voor een wethouderpositie, denkt Ekker. ,,Kandidaten moeten hun baan of bedrijf laten schieten om wethouder te worden. Dat is niet niks. Je kan binnen een jaar struikelen. Als er dan helemaal geen regeling is, worden goede mensen nog minder gemotiveerd om wethouder te worden. Dan blijven vooral 65-plussers over die er al een werkleven op hebben zitten. Dat is geen afspiegeling van de maatschappij.''