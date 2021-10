Je zal er naast fietsen... hooibalen stuiteren van platte wagen in Kampen

Zes inbraken binnen één week: het dievensei­zoen in Kampen lijkt begonnen

8 oktober Zes inbraken binnen één week: in Kampen lijkt het ‘steelseizoen’ begonnen. Het aantal woningdiefstallen is bovendien stukken hoger dan in vergelijkbare gemeenten. Wat is de oorzaak van deze inbraakgolf en wat kunnen bewoners doen om binnendringers te voorkomen?