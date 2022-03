Jeroen van ‘Poen voor Jeroen’ ligt nu in ziekenhuis in Moskou: ‘Terug naar Kampen? Daar maak ik me nog niet echt zorgen over’

,,Not bad’’, klinkt het tevreden uit de mond van een Russische arts die Jeroen van der Vegt even komt controleren in zijn ziekenhuisbed. De Kampenaar hoort het glimlachend aan. ,,Hij kwam me even feliciteren met m’n nieuwe leven.’’ Via beeldbellen is te zien hoe hij in het Russische ziekenhuisbed ligt; niet meer met krullen, maar met een tamelijk kort kapsel. ,,Dat moest er allemaal af, het moet erg clean blijven. Ik lig hier ook in papieren kleren en ik mag bijvoorbeeld ook m’n tanden niet poetsen. Dan kunnen er ontstekingen ontstaan.’’