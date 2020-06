Jeugdketen in de gemeente Kampen mogen weer open, landtong Seveningen permanent dicht

Kamper college wil meedenken en helpen om Theologi­sche Universi­teit in Kampen te houden

4 juni Burgemeester Bort Koelewijn zal ‘alles wat gewenst is ondernemen’ om de Theologische Universiteit in Kampen te behouden. Die overweegt na meer dan 160 jaar een vertrek naar Zwolle of Utrecht, maar er is nog een kleine kans dat de TU in Kampen blijft.