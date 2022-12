John Jacobze benoemd tot erevoorzitter van de Kampense Willem Kolff Stichting

Kampense wijkagent met dood bedreigd door winkeldief (29): ‘Hij maakte een snijdende beweging bij zijn keel’

Wijkagent Lisette Kistemaker is gisterochtend met de dood bedreigd door een winkeldief in Kampen. De 29-jarige Drontenaar was kort daarvoor opgepakt omdat hij meerdere spullen had gestolen uit de Albert Heijn aan De Arend.

15 december