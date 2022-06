Joke Slaager uit Kampen is op de fiets helemaal niet fanatiek, maar achter de bestuurstafel wel

‘Iconen van innovatie’ openen deuren in IJsselmui­den: ‘gasvrije en gastvrije telers’

Iconen van innovatie. Zo noemt burgemeester Sander de Rouwe de tuinders in de Koekoekspolder bij IJsselmuiden. ,,Er gebeurt ongelofelijk veel in deze sector, waar veel op af komt. De oorlog in Oekraïne, het energievraagstuk, plannen voor geothermie, voedselveiligheid. Maar dankzij ondernemers die zien en durven doen, zijn jullie een gasvrije en gastvrije sector’’, steekt de Kamper burgervader de loftrompet tijdens de start van Kom in de Kas bij paprikakwekerij de Tuindershoek.

12 juni