Jong koppel dood gevonden op akker in Dronten: ‘Happy stel met lange toekomst voor zich’

124.000 nieuwe kankerpa­tiën­ten in 2021, een record: ‘Kanker is de andere pandemie’

Nooit eerder klonk de diagnose kanker in één jaar tijd zo vaak. In 2021 kwamen er in Nederland 124.000 nieuwe kankerpatiënten bij. Hier in het oosten waren dat er ruim 26.000, 10 procent meer dan het jaar ervoor.

3 februari