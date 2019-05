Jonge bestuurder raast met 128 kilometer per uur door IJsselmuiden

Gemeente Kampen roept hulp in van provincie en Rijk bij bezuinigin­gen

30 mei De gemeente Kampen roept de hulp in van de provincie Overijssel en politiek Den Haag, maar geeft niet de regie uit handen als het gaat om de bezuinigingen. Dat was het resultaat van een ruim drie uur durend overleg woensdagavond op het stadhuis; eerst in commissieverband, direct daarna in raadsverband.