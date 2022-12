Jongen (18) verkocht scooter voor 1600 euro aan valse biljetten: ‘Ik vertrouwde hem, dit is een naaiactie’

Taakstraf voor Adriaan (21) uit Kampen die door roekeloos rijden het leven van Bas verwoestte

Hij was een beginnend bestuurder, reed veel te hard en negeerde waarschuwingsborden. En dat terwijl het donker was en regende, en hij alle tijd had. Zo kon het gebeuren dat Adriaan S. (21) een jonge Kampenaar die op de fiets de Flevoweg overstak, over het hoofd zag. Diens leven veranderde in een klap voorgoed. De rechter legde S. daarvoor vandaag een werkstraf en een rijontzegging op.

14 december