Jongen in Kampen is weer terecht

Tuinder dreigt (opnieuw) met gang naar de rechter als Kampen niet snel met een plan voor wijkje Tussenland in IJsselmui­den komt

23 oktober Tuinder Bart Otten uit IJsselmuiden is het wachten op de gemeente Kampen meer dan zat. Als de gemeenteraad niet bij de eerstvolgende raadsvergadering een klap geeft op een plan voor woningbouw op zijn land aan de Parallelweg, stapt de tuinder naar de rechter. Dit laat hij via zijn advocaat in een brief aan de gemeente weten.