Jongeren gaan aan de haal met regenboogvlag in Kampen: vlag in stukken gescheurd gevonden

VIDEO N50 tussen Kampen en Ens korte tijd volledig dicht door ongeval op Eilandbrug

5 oktober De N50 tussen Kampen en Ens is vanmiddag in beide richtingen korte tijd dicht geweest voor al het verkeer na een aanrijding op de Eilandbrug waarbij twee auto's en twee vrachtwagens betrokken waren. In ieder geval één persoon is hierbij gewond geraakt.