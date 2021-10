Jongeren stelen regenboogvlaggen in Kampen en uiten agressieve taal op video: gescheurde vlag gevonden

Profiel De Rouwe is nieuwe burgerva­der van Kampen, maar volgens intimi bovenal ‘de mens Sander’

2 oktober Sander de Rouwe (40) werd vrijdag per schip binnengevaren en geïnstalleerd als burgemeester van Kampen. De CDA’er wordt in bestuurlijk kringen geroemd en neemt ondanks zijn leeftijd al een karrenvracht aan ervaring met zich mee. Maar wie is de mens achter deze politicus? Een profiel.