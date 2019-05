Jongste Kamper raadslid Linde van Dijk (18) stopt na amper een jaar

Trailerbou­wer Broshuis uit Kampen sleept me­ga-or­der voor Amerikaan­se defensie in de wacht

12:55 Trailerbouwer Broshuis in Kampen heeft een grote Amerikaanse defensieorder binnen gehaald. Het bedrijf gaat 170 diepladers leveren voor het transport van zware tanks door Europa. Met de order is een bedrag van meer dan 50 miljoen euro gemoeid. Daarmee is het de grootste order op het gebied van zwaar transport opleggers die ooit in Europa is vergeven.