Jongste kinderen weggehaald uit gezin waar vier kinderen de dood vonden bij brand in Kampen

Vete rond Buitenha­ven Kampen laait verder op: ‘Jullie boten zijn smerig, vies en vuil’

Twee kapiteins op één schip die met elkaar op ramkoers liggen. Het conflict tussen de beheerders van de Buitenhaven in Kampen wordt andermaal in de rechtszaal uitgevochten. Inzet in de vete, waarbij het ene kamp eerder dreigde de ander van elektriciteit af te sluiten, is dit keer een omstreden royement. ,,We zijn op het schavot gehesen.”

8 november