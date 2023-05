Jordy rijdt dagelijks over gevaarlijke N50 bij Kampen: is weg veiliger met een betonnen muur?

Nationaal Buiten­speel­lied opgenomen in Dronten: ‘Moet kinderen verleiden om buiten te spelen’

Dronten is dit jaar het decor voor het Nationaal Buitenspeellied. Woensdag werd de videoclip opgenomen in de stad. Het lied is speciaal geschreven voor de Nationale Buitenspeeldag 14 juni en moet kinderen gaan verleiden om buiten te spelen.