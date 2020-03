Josine uit IJsselmuiden neemt mode van de Oranjes onder de loep: Máxima heeft lef en passie

Overijssel trekt knip voor aanpak 12 onbewaakte spoorweg­over­gan­gen

7 maart Overijssel trekt in navolging van Gelderland de knip voor aanpak van 12 van de 27 onbewaakte spoorwegovergangen. De provincie legt 2,5 miljoen euro neer om uiterlijk in 2023 een eind te maken aan deze onveilige oversteekplaatsen in onder meer Deventer (2) en Olst.