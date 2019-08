Jubilerende kunstenaars Varfdeuze kennen geen geheim

De Varfdeuze kent meerdere kunstenaars die al tientallen jaren lid zijn. Toch steekt er één met kop en schouders bovenuit. 59 jaar lang is Jan Brokkelkamp al lid van de regionale ‘vereniging voor beoefenaars van de beeldende kunst’, waarvan dertig jaar als voorzitter. Noem de naam van de bebaarde schilder en glazenier uit de Geerstraat, en menig lid begint te glunderen over het uithangbord van de vereniging. Een paar maanden militaire dienst maakten dat Brokkelkamp net niet de volle zestig jaar heeft meegemaakt, maar dat hij veel heeft meegemaakt binnen de vereniging staat vast. Soms ook lastige tijden. ,,Dan zaten we op verenigingsavonden maar met twee of drie leden in het Speelwerk aan de Burgwal”, memoreert de voormalig voorzitter. ,,Toen hadden we ook maar een heel klein hokje. Later kregen we meer ruimte en ook meer leden.”

Tegenwoordig worden de verenigingsavonden gehouden in een onderkomen aan de Veerweg, waar zelfs zoveel belangstelling voor is dat de avonden in twee groepen worden verdeeld. Brokkelkamp heeft geen duidelijke verklaring voor dat succes. ,,Misschien is het dat we nooit echt lesgeven. Onze verenigingsavonden bestaan eruit dat we samen werken, en na afloop elkaars werk beoordelen. Als er een geheim is, is dat het misschien wel.”

Stromingen

Van echte beïnvloeding van zijn werk door de Varfdeuze is nooit echt sprake geweest, denk hij. ,,Je neemt altijd wel iets van elkaar over. Maar ik ben te individualistisch om echt te zeggen: ‘Die of dat is mijn invloed geweest’.” Met bijna zestig jaar lidmaatschap op de teller ziet hij kunstzinnige stromingen terugkeren. Hij blikt om zich heen naar het aanbod op de jubileumexpositie in ‘t Ukien. ,,Toen ik begon was het figuratief, daarna zag ik het abstracte opkomen. En nu zie ik weer steeds meer figuratief werk.” Niet dat Brokkelkamp aan die trend meedoet, overigens. ,,Ik werk op verzoek ook wel figuratief, maar mijn vrije werk blijft abstract. Ik blijf met verf en met glas toch altijd bezig met lijntjes en vlakjes.”

In ‘t Ukien is de komende drie weken een reguliere expositie van De Varfdeuze te zien. In de Gouden Zaal van het Stedelijk Museum volgt in de herfstvakantie een speciale jubileumexpositie. De openingstijden van de eerste expositie in het multifunctioneel centrum aan Korteweg 4 zijn te vinden op de website.