Juffrouw Hendriks keert even terug in Kamper stadspark

Gemist? Brand leidt tot bijzondere kennisma­king in Apeldoorn, La Place sluit kwart van de filialen

10:00 Maurits en Sabrina wonen pas sinds kort in Apeldoorn en hadden nog niet echt kennis gemaakt met de buurt, dat zou op later moment nog wel komen. Toen er brand uitbrak bij de nieuwkomers kwam dat in een stroomversnelling. ,,Brandblussers kwamen overal vandaan.’’ Het verhaal over de kennismaking was één van de verhalen die het teruglezen waard is. Een overzicht van nog meer verhalen om je geheugen op te frissen.