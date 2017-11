Juist 75 jaar later is deportatie van Joden uit Kampen leerzaam

video File op N50 bij Kampen door ongeluk

15 november Door een ongeluk in de avondspits is er op de N50 in de richting Emmeloord een file ontstaan. Door nog onbekende oorzaak zijn een vrachtwagen en vier personenauto's op elkaar gebotst bij Kampen-Zuid. Om even na zeven uur waren de wrakken geborgen en was de weg weer vrij.