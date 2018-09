Juridische stappen in zaak Roggebotsluis

Het hele terrein komt door sloop van de Roggebotsluis buitendijks te liggen en moet daarom met anderhalve meter grond worden opgehoogd. Tientallen gasten voelen zich bedrogen omdat toezeggingen die zouden zijn gedaan over een tijdelijke standplaats niet worden nagekomen en een vergoeding voor verhuiskosten uitblijft. En omdat het zelfs nog maar de vraag is of er straks nog een camping is waar ze naar kunnen terugkeren.

'Klein Giethoorn'

Zij schetsen hetzelfde beeld, namelijk dat hen door en namens de exploitant is voorgehouden dat zij na verhoging van het terrein een plek zouden kunnen krijgen op de vernieuwde camping. Die zou het karakter krijgen van ‘klein Giethoorn’, met voor veel staanplaatsen eigen aanlegsteigers. ,,In 2015 was er een vergadering en toen heeft Klaas Bruins Slot mooie platen en een maquette laten zien van hoe de camping er uit zou gaan zien”, zegt Kaptijn. ,,Onze huidige plek zouden we niet meer kunnen krijgen, want dat zou een duingebied worden, maar we zouden een mooie plek kunnen krijgen aan de binnenkant van het duingebied. In 2016 zijn de plannen tijdens een bijeenkomst nog eens bevestigd. Daar waren wel 60 tot 100 mensen bij, dus dat valt niet te ontkennen. Als het allemaal niet op tijd klaar zou zijn, zou er een overblijfplaats zijn voor één of anderhalf jaar.’’