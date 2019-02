Justitie en advocaat zijn het tóch eens: ‘Tbs moordenaar Maartje Pieck uit Kampen kan definitief worden beëindigd’

Fotoserie Super­sneeuw­maan schittert boven Oost-Nederland: ‘Supermooi’

7:39 De grootste en felste volle maan van 2019 laat zich vanavond zien. En hoewel de kenners van de Volkssterrenwacht Bussloo nu niet direct in extase zijn, blijkt de extra grote maan bij anderen wel degelijk wat los te maken. In onze mailbox stroomden een hoop foto's binnen en ook op social media worden beelden van het verschijnsel in de regio volop gedeeld.