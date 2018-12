Kaartjes bij theaters gelijk duurder door BTW-verhoging

Wie volgend voorjaar in de regio Kampen- Flevoland naar het theater wil, doet er verstandig aan om dit jaar nog kaartjes te kopen. In verband met een BTW-verhoging worden de tickets met ingang van 2019 iets duurder.

De theaters in de omgeving van Kampen en in Flevoland rekenen de BTW-verhoging gelijk door aan hun bezoekers. In tegenstelling tot bijvoorbeeld theater De Voorveghter in Hardenberg, waar de verhoging voor de toeschouwers pas ingaat met ingang van het nieuwe theaterseizoen. Maar die optie is voor de meeste podia in de regio niet rendabel, zo blijkt uit rondvraag van De Stentor.

Handelswijzen

Het lage btw-tarief gaat per 1 januari 2019 van 6 naar 9 procent. Het gevolg is dat bijvoorbeeld kaartjes voor het theater duurder worden. Omdat de jaarwisseling midden in het gebruikelijke theaterseizoen zit, lopen de handelswijzen echter uiteen. Het ene theater, zoals Hardenberg, rekent pas bij het nieuwe seizoen het nieuwe tarief. Anderen, zoals Dronten, Emmeloord, Kampen en Lelystad, voeren de verandering wél gelijk in.

,,Mensen merken heel weinig van de verhoging. Bij één kaartje is het een klein bedrag”, meldt Marleen Lam van Theater Voorhuys in Emmeloord. ,,Als we de tariefwijziging niet zouden doorvoeren, en wij al wel de extra BTW moeten betalen voor duizenden tickets, moeten wij veel meer afdragen. We besteden dat geld liever aan mooi cultureel product.” Bezoekers van het theater in Emmeloord wordt geadviseerd zo snel mogelijk kaartjes te kopen: ,,Dan zijn ze nog net iets goedkoper uit. Dat melden we bijvoorbeeld in de nieuwsbrief.”

Brochure

Theater Agora in Lelystad heeft het zelfs prominent op de eigen Facebookpagina staan. ,,Wij hebben het al in de eerste brochures van het seizoen gemeld dat het eraan zat te komen”, meldt Richard Wijnveldt. ,,We hebben de tip gegeven. Ik heb het idee dat de meeste theaters de verhoging wel direct doorvoeren.”