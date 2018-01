Kabels Kamperlijntje vervangen, storingen voorbij

Kampen wil gebied rond paupervilla aangepakken

16:15 Gaat het hele gebied rondom de paupervilla aan de Bovenhavenstraat in Kampen in een keer op de schop? Die kans is aanwezig nu het naastgelegen garagebedrijf Westerhof stopt. De eerste 'aftastende' gesprekken voor overname van de grond zijn inmiddels geweest, meldt wethouder Gerrit Jan Veldhoen.