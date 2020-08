Kabinet steunt bruine vloot: ‘Met dit geld komen we de winter wel door’

De overheid reserveert 482 miljoen euro extra voor de culturele sector, waarvan 15 miljoen voor het ‘behoud van het varend erfgoed’. Goed nieuws voor deze sector die zwaar getroffen is door het corona-virus. De vloot mocht enkele maanden niet uitvaren. Inmiddels wel weer, maar onder voorwaarden. Zo’n 150 historische schepen lagen in juni letterlijk en figuurlijk ‘voor Pampus’ om de roep om een noodfonds kracht bij te zetten. Ook schepen met standplaats Lelystad, Kampen, Elburg en Zwartsluis sloten zich aan.

Quote Zonder dit geld zou het een dramati­sche winter worden Pouwel Slurink, Boekingskantoor Naupar

,,Ik ben dankbaar’’, zegt Pouwel Slurink van boekingskantoor Naupar, via dit bedrijf kunnen schepen in onder meer Lelystad en Kampen worden geboekt. ,,Dit is een mooie erkenning, we worden nu tot de culturele sector gerekend.’’ Of het bedrag genoeg is, kan hij niet zeggen. ,,Hiermee komen we in elk geval de winter wel door. Het maakt een groot verschil. Zonder dit geld zou het een dramatische winter worden met veel faillissementen’’.

Omzetverlies

Alex van Klaveren van de Bounty, standplaats Lelystad: ,,Als je dit bedrag verdeelt over alle 400 tot 450 schepen in Nederland dan is het genoeg voor onderhoud, keuringen en andere onkosten. Het dekt het omzetverlies niet. Maar ik weet niet hoe het geld wordt verdeeld, je hebt kleine en grote schepen.’’ Hoe dan ook is hij er ‘heel erg blij mee’. ,,De overheid vindt dit erfgoed belangrijk’’.

Van Klaveren is bezig met het aanboren van nieuwe markten, zegt hij. ,,Dat moet wel. Onze normale boekingen zijn compleet weggevallen. Het verlies van dit jaar maken we niet goed, we zitten op eenderde van de normale omzet’’. Slurink: ,,Hoe het volgend jaar gaat, kunnen we nog niet overzien. Normaal gesproken loopt de agenda in deze periode vol. Nu niet’’.

De actie bij Pampus in juni:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.