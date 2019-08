Kakhiel neemt in nieuwe vlog Kampen op de hak: ‘Toen ik ging inzoomen bleek die juist nep’

Aantal meldingen kindermis­han­de­ling en huiselijk geweld stijgen in Kampen, gemeente moet extra lappen

23 augustus Het aantal meldingen en adviezen over kindermishandeling, huiselijk geweld en (ex)partner geweld, zijn in de eerste drie maanden van dit jaar fors gestegen in de gemeente Kampen. Ging het vorig jaar nog om 49 meldingen in het eerste kwartaal, dit jaar is het aantal opgelopen tot 82.