Kale Joop (28) uit Kampen maakt crème tegen huidkanker voor andere kale mannen

Hoogspan­ningt­wist in ’-s Heeren­broek leidt tot verhuizing

6:59 ,,Na zeven jaar gesteggel ben je het wel een beetje zat’’, aldus Wim Kijk in de Vegte uit ’s Heerenbroek. Met pijn in het hart heeft het echtpaar Kijk in de Vegte besloten het huis aan de Bisschopswetering dan maar te verkopen, met het oog op de hoogspanningsmasten die pal over de woning heen lopen.