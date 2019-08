Kamerleden houden spreekuur in Stadskazerne Kampen

CDA-Tweede Kamerleden Hilde Palland uit Kampen en Maurits von Martels uit Dalfsen komen op zaterdag 7 september naar Kampen voor een spreekuur in de Stadskazerne. Beide regionale Kamerleden willen op deze manier in contact blijven met de eigen regio en achterban en horen wat er speelt.

Tot haar aantreden als Kamerlid in mei van dit jaar was Hilde Palland fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Kampen. In de Kamer is ze woordvoerder arbeidsmarkt, zzp, aanbesteden en mededinging.

Maurits von Martels was wethouder in Dalfsen, totdat hij in maart 2017 werd gekozen tot Kamerlid. Daar houdt hij zich bezig met natuurbeleid, visserij, glastuinbouw, dierenwelzijn, milieu, sport en vrijwilligers. Daarnaast is hij nog altijd veehouder.

Opkomst

Sinds zijn kamerlidmaatschap houdt Von Martels regelmatig spreekuur in het Vechtdal, samen met buurtgenoot en VVD-collega Asmani. In juni viel Palland eenmalig in voor Azmani tijdens een spreekuur in Vilsteren. „Dat beviel goed”, zegt Palland. „Er was een mooie opkomst en mensen kwamen voor diverse onderwerpen aandacht vragen. We hebben toen afgesproken ook in Kampen samen een spreekuur te houden.”