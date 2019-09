Kamerlid Palland uit Kampen doorstaat vuurdoop met verve

Hilde Palland (39) beleefde woensdagmiddag haar vuurdoop als Kamerlid. Het oud-CDA raadslid uit Kampen legde in een debat over onterecht verstrekte uitkeringen aan gevangenen minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het vuur na aan de schenen.

Volgens goed gebruik hield Palland voorafgaand aan haar debuut als deelnemer aan een Kamerdebat, een korte maidenspeech. Daarin vertelde Palland dat zij geboren en getogen is in Kampen, ‘de Hanzestad waar ik na een rechtenstudie in Groningen terugkeerde’.

Hanzewaarden

Palland legde in de plenaire zaal verder de nadruk op ondernemerschap, verbinding, samenwerking, durf, lef, goed burgerzin en gemeenschapszin. ,,Typische Hanzewaarden’’, vond zij.

Ook benadrukte zij haar rol als ‘Overijsselse met een achtergrond in recht, en ervaring als zelfstandige’. ,,Ik voel me toch ook een regionale vertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Op die manier wil ik een bijdrage leveren met christendemocratisch uitgangspunt: de mens staat niet op zichzelf, maar altijd in relatie tot een ander.’’

Spannend

Speciaal voor de Stentor maakte Kamerlid uit Kampen gebruik van een pauze in het debat om telefonisch antwoord te geven op de vraag wat er door haar heen ging. Palland: ,,Het was best spannend! Ik was een keer eerder in de plenaire zaal, maar niet tijdens een debat met zoveel mensen.’’

Ze gelooft dat het wel goed ging. ,,En dat mijn collega-Kamerleden het interessant en leuk vonden om een persoonlijke noot te horen.’’

Wat zij daarnaast fijn vond: ,,Ik kreeg als debutante meer tijd dan de gebruikelijke vier minuten die de andere sprekers in het debat kregen. En omdat het de gewoonte is om iemand in een dergelijke kennismakingsspeech niet in de rede te vallen, mocht ik gewoon uitpraten! Normaal gesproken volgen allerlei interrupties.’’

Felicitaties

Het oud-CDA raadslid uit Kampen, dat terechtkwam in de Tweede Kamer nadat Sybrand van Haersma Buma burgemeester van Leeuwarden werd, ontving na haar debuut in de plenaire zaal felicitaties. ,,Van de voorzitter en collega’s van andere partijen.’’

Ten aanzien van het onderwerp in het debat, werd het iets minder gezellig na haar speech. Palland vroeg zich namelijk af hoe het in Nederland mogelijk is dat honderden gevangenen ongemerkt en onterecht UWV-uitkeringen ontvingen. Zij stipte daarnaast tekortkomingen aan bij UWV en andere uitvoeringsinstanties en vroeg zich af hoe Nederlanders de overheid nog kunnen vertrouwen.

Daarnaast schetste Palland een beeld van pappen en nathouden door de minister, vroeg zich af of zijn toezicht op het UWV scherp genoeg is en wil zij dat er onterecht uitgekeerde gelden worden teruggevorderd. Verder wil zij dat er strenger en beter wordt gehandhaafd en een antwoord op de vraag hoe het kan dat er duizend voortvluchtigen zijn die een uitkering ontvangen.