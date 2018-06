Kampen begint proef met gratis gft-containers bij flats

Onderzocht wordt of bewoners van 'hoogbouw', zoals de officiële term luidt, beter hun afval gaan scheiden. Op dit moment verdwijnen hun aardappelschillen en sinaasappelbasten tussen het restafval. Dit kost 1,67 euro per afvalzak in een ondergrondse container. Terwijl in de gemeente gft-afval gratis wordt ingezameld. ,,Bewoners kunnen dus ook goedkoper uit zijn", aldus wethouder Marieke Spijkerman.

Quote Bewoners kunnen goedkoper uit zijn Marieke Spijkerman Tot 2008 werd bij hoogbouw in Kampen tegen betaling gft-afval ingezameld. De inzameling stopte, omdat er te veel ander afval tussen zat. De stroom moest als restafval verwerkt worden.

Zomer

De proefcontainers worden na de zomer geplaatst. Waar? Dat is nog niet bekend. Het gaat om buurten waar bewoners geen ruimte hebben voor een container aan huis, zoals bij flats en in de binnenstad.

Wethouder Spijkerman verwacht dat het storten van gft-afval hetzelfde systeem krijgt als het storten van restafval. Het luik van de container gaat open, als gebruikers hun afvalpas voor de kaartlezer houden. De proef duurt een jaar. Daarna wordt besloten of op meer plekken gft-containers komen.

Succesvol

Het succes hangt van twee zaken af. De eerste: voldoende deelname. Een of de vijf huishoudens in hoogbouw is bereid gft apart in te zamelen. Dat stelt de gemeente Kampen na proeven elders in het land. Ook wordt gekeken of voldoende gft-afval wordt ingezameld.

De proef is een reactie op commotie van vorig jaar. De gemeente verhoogde de afvalkosten in Kampen fors. De vaste kosten voor een huishouden stegen van 122 naar 162 euro. De prijs van een storting in een ondergrondse container van 1,33 naar 1,67 euro.

Onderzoek