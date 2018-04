Kampen bestrijdt veranderen van spelregels voor toekomst paupervilla

'Uw opvatting (...) delen wij niet', staat in een brief van Kampen aan BOEi. De gemeente reageert op een schrijven van de ontwikkelaar uit januari. Op aandringen van Kampen onderhandelden BOEi en aannemer (en eigenaar) Mateboer over verkoop van de villa. BOEi wilde het pand voor 70.000 euro kopen om het te redden van sloop. De poging mislukte, omdat Mateboer niet de hele kavel wilde verkopen. BOEi stelde dat tijdens de onderhandelingen de spelregels waren gewijzigd.

Risico

In de antwoordbrief schetst Kampen het verloop van de onderhandelingen. Zo gaf Mateboer het eerste gesprek op 4 december aan de villa voor 70.000 euro te willen verkopen, maar niet de hele kavel. De aannemer wil niet het risico lopen dat de eigenaar van de villa toekomstige ontwikkelingen in het gebied kan frustreren. Daarop wilde BOEi een lagere vraagprijs en handhaafde het een eerste bod van 1 euro op de villa.

Verwachting

Een maand later meldde BOEi aan Kampen de villa te willen kopen voor 70.000 euro. Maar gesprekken met Mateboer over de uitgangspunten vonden niet plaats. 'Deze verwachting was door BOEi wel gewekt', schrijft Kampen.

Mislukt

Op 18 januari zaten de drie partijen opnieuw om tafel. BOEi en Mateboer kregen een discussie over de kavelgrootte en de verkoopprijs. Overeenstemming kwam er niet. Hierop concludeerde wethouder Gerrit Jan Veldhoen dat de 'poging tot samenwerking' tussen ontwikkelaar en aannemer is mislukt. Het gevolg is dat de villa, conform een besluit van de gemeenteraad, wordt gesloopt.