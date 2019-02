Kampen bijna toe aan nieuwe bedrijventerreinen door grotere vraag

Kampen moet op zoek naar nieuwe locaties voor bedrijventerreinen. Volgens prognoses van de gemeente is de voorraad bedrijfsgrond die nu nog beschikbaar is over een jaar of vijf uitgeput. Vorig jaar is de verkoop van bedrijventerreinen hard aangetrokken. Er werd 14,4 hectare verkocht, ruim negen keer zoveel als een jaar eerder. De afgelopen tien jaar werden alleen in 2011 meer hectares (14,9) verkocht.

Op basis van reeds gesloten verkoopovereenkomsten verwacht Kampen dat ook 2019 een goed jaar wordt. Dat leidt tot een luxeprobleem. „Het einde van de voorraad komt dichterbij”, zegt wethouder Geert Meijering (Economie). „Daarom willen we dit jaar een gesprek starten over wat dit betekent. Daarbij gaan we eerst kijken wat er nog mogelijk is op bestaande bedrijventerreinen.” Daarnaast loopt er volgens Meijering in regionaal verband, met Zwolle en Meppel, een verkennend onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe havens.

Zuiderzeehaven

Met de verkoop van 2,4 hectare bij de Zuiderzeehaven heeft Kampen vorig jaar de laatste beschikbare grond direct aan de haven verkocht. Daarachter is nog 10,9 hectare beschikbaar. Vorig jaar ging het ook hard in het nieuwe Spoorlanden. Daar werd 5,9 hectare van verkocht, zodat er nog maar een hectare over is. In de Koekoek werd 4,5 hectare grond voor glastuinbouw verkocht, na een aantal jaren van stilstand.

Transportsector

Vooral bedrijven in de bouwnijverheid en de transportsector kochten vorig jaar industriegrond, met name op het bedrijvenpark Rijksweg 50 en Spoorlanden. Op Spoorlanden vestigden zich daarnaast bedrijven in de foodsector, verpakkingsindustrie en metaalbewerking. De resterende ‘natte’ grond bij de Zuiderzeehaven kwam in handen van een recyclingbedrijf en op het park langs de N50 werd ook grond gekocht voor bedrijfsunits en maakindustrie.

