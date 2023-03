Vader Ane en zoon Joran zijn maar wat trots op de acht gloednieu­we dartsbanen in Biddinghui­zen (en de voetbal­club ook)

Op zaterdag een voetbalkantine, op maandag een dartsarena. Het clubgebouw van BAS in Biddinghuizen is multifunctioneel, nu er acht gloednieuwe dartsbanen zijn ingericht. Ane en Joran Sybesma zijn er maar druk mee. Voetbalkloffie uit, dartshirt aan. ,,De verwevenheid is mooi.”