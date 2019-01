Kampen blijft bij 300 parkeerplaatsen bij Buitenwacht

Onderzoek

Kampen liet een professioneel verkeersbureau nog wel eens kijken naar onderzoeksgegevens uit 2017 over parkeren bij de Buitenwacht, tegenover het NS Station. Ook zijn er in november en december vorig jaar nog tellingen geweest om de parkeerbehoefte in het gebied helder te krijgen bij drukte. Bij de Buitenwacht zou een aantal van 270 parkeerplaatsen ruim voldoende moeten zijn, luidde een van de conclusies uit het onderzoek. Het ambtelijk apparaat stelde het college voor het daarbij te houden, met een reserve van dertig als later zou blijken dat meer parkeerruimte nodig zou zijn.

Genegeerd

Dat advies leggen burgemeester en wethouders naast zich neer. Het besluit is en blijft 300 plaatsen met een buffer van dertig. Deze omvang moet worden gezien als een voorschot op het Verkeers Circulatie Plan, zegt wethouder Albert Holtland in een toelichting. ,,Daarin hebben we al afgesproken dat we aan de IJsselkade in de zomer parkeerplaatsen inruimen voor recreatieve voorzieningen en horecavoorzieningen. We hebben nu de gelegenheid daar mee aan de slag te gaan. Het rapport zegt: je hebt aan 270 plaatsen meer dan voldoende. Maar we maken er 300. Er is geen enkel argument om te zeggen: dat kun je zomaar niet doen. We ruimen niet zo maar plaatsen op aan de IJsselkade, we maken alvast extra ruimte aan de overkant.’’