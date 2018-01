Kampen blijft groeien: 703 nieuwe inwoners in 2017

Een groei die sterker is dan bijvoorbeeld Zwolle, dat er in 2017 slechts 657 nieuwe inwoners bij kreeg. Een geboorteoverschot is debet aan de sterke groei van Kampen, gevolgd door een sterke import van buitenaf. Een deel van die 'import' komt terecht in de nieuwbouwwijken van de stad; Het Meer in IJsselmuiden, en het Stationskwartier en het Onderdijks in Kampen. En het bevalt die nieuwe Kampenaren prima, blijkt uit een rondje door de nieuwbouwstraat De Delta in Het Onderdijks.

Bericht gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Vlnr Bettine Kroonenberg, Elizabet Bovendorp en Karlijn van der Veen. © Foto Freddy Schinkel

Elizabet Bovendorp, Delta 9

Van alle 'import' in de Delta spant Elizabet Bovendorp toch wel de kroon. ,,Ik kom uit de Oekraïne, ik ben getrouwd met een echte Kampenaar''. Twee jaar woont ze nu al weer in het Onderdijks, en ja; het bevalt haar prima. ,,Kampen is ideaal; mooie voorzieningen, groen, cultuur. En alle ruimte voor de kinderen.'' Moeilijkheden om te integreren met 'echte' Kampenaren in de buurt? Geen sprake van. ,,Onze buren zijn van de protestantse kerk, ik ben zelf Grieks-Katholiek. Maar onze kinderen spelen gewoon met elkaar'', lacht ze om die vraag. Nee, Kampen bevalt prima. ,,En ik ben in de Oekraïne steden gewend van meer dan 1 miljoen inwoners. Dit is beter.''

Bettine Kroonenberg, Delta 3

,,Mijn vriend zat gisteravond nog op Funda te kijken, maar ik hoef hier niet weg.'' Bettine Kroonenberg wil niet meer weg uit het huis waar ze sinds vijf jaar woont. ,,Mijn vriend is een echte Kampenaar. Nou ja, hij komt van Kampereiland.'' Vanuit Oostendorp kwam ze naar Kampen vanwege de liefde en ze wil niet meer weg. ,,De centrale ligging is toch wel ideaal, ook voor mijn werk in Epe.'' Mocht de zoektocht op Funda worden voortgezet, dan hoeft de reikwijdte waarin gezocht kan worden wat haar betreft niet al te ver worden ingesteld. ,,Ik hoeft niet meer weg uit Kampen, en ook niet uit het Onderdijks. Dit is toch een beetje het Stadshagen van Kampen.''

Karlijn van der Veen, Delta 8

De vele 'gefeliciteerd met jullie nieuwe huis'-kaartjes in de vensterbank geven het aan; Karlijn van der Veen woont hier nog maar net. ,,Ik woonde in Raalte, maar werk in Lelystad. Ik ben ongeveer halverwege gaan wonen, mijn man woonde in Oudleusen maar werkt nog steeds in Nieuwleusen. Die is nu wat langer onderweg naar z'n werk ja. Ik ben nu wat sneller thuis.'' Nog maar net in 2017 heeft ze het inwoneraantal van Kampen op een iets hoger niveau gebracht. ,,Eigenlijk zou dit huis in oktober, november al klaar zijn. Dat werd door allerlei oorzaken dus pas half december.''